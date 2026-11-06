Инвесторы назвали три ошибки, которые совершают россияне при попытке сохранить накопления

Инвесторы назвали три ошибки, которые совершают россиян, пытаясь сохранить накопления.

Первая ошибка – восприятие арендной платы как чистого дохода. По словам экспертов, нужно учитывать траты на ремонт, содержания жилья и налоги. Вторая ошибка касается ювелирных изделий, инвестиционную стоимость которых правильно оценить крайне сложно.

Какую еще ошибку совершают россияне? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.