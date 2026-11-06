Владельцам животных напомнили о штрафах за неправильное захоронение питомцев

Самостоятельно хоронить умерших домашних животных или выбрасывать их останки в мусор запрещено. Это касается любых мест, в том числе собственного двора или дачного участка.

Согласно закону "О ветеринарии", останки животных относятся к биологическим отходам, которые необходимо утилизировать в специальном порядке. Как предупреждают юристы, за нарушение этих требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

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