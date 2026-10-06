Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 октября

Потепление начнется в Москве в среду, 7 октября. При этом дождей не ожидается, синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время воздух прогреется до плюс 15 градусов. При этом в пятницу, 9-го числа, столбики термометров могут подняться до 18 градусов.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) продлила невозвратные тарифы на 2027 год. Такие билеты на поездки внутри России продают со скидкой 20%, но не позднее чем за 5 дней до отправления поезда. Тариф доступен для мест в купейном вагоне и в двухэтажных поездах.

Порядок экспертизы игр и игрушек для детских садов могут закрепить законодательно. Такую возможность прорабатывает Минпросвещения России. Также обновляют стандарт и федеральную программу дошкольного образования. Над перечнем средств обучения и воспитания работают педагоги, ученые и профильные специалисты.

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