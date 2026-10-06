Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 октября

"Мослекторий": Глеб Игнатьичев – о болотах

Собственники дачных участков в Подмосковье отстаивают свои права в суде

Российских школьников ждут самые длинные за 10 лет осенние каникулы

Порядок экспертизы игрушек для детсадов в России могут закрепить законодательно

Юрист рассказал о компенсациях для владельцев пострадавших от "Мультикана" животных

"Спецреп": глобальное потепление

Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса рубрики "Районы, кварталы"

Суд разбирается в споре собственников дачных участков в Подмосковье

В России предложили сделать майские праздники непрерывными

Потепление начнется в Москве в среду, 7 октября. При этом дождей не ожидается, синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время воздух прогреется до плюс 15 градусов. При этом в пятницу, 9-го числа, столбики термометров могут подняться до 18 градусов.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) продлила невозвратные тарифы на 2027 год. Такие билеты на поездки внутри России продают со скидкой 20%, но не позднее чем за 5 дней до отправления поезда. Тариф доступен для мест в купейном вагоне и в двухэтажных поездах.

Порядок экспертизы игр и игрушек для детских садов могут закрепить законодательно. Такую возможность прорабатывает Минпросвещения России. Также обновляют стандарт и федеральную программу дошкольного образования. Над перечнем средств обучения и воспитания работают педагоги, ученые и профильные специалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕкатерина Фоменко

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

Подросток чудом выжил в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы в Таиланде

У пострадавшего повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – трещины

Сейчас Данила находится в коме и в сознание не приходит

Читать
закрыть

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика