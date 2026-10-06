Крупнейший в России кластер электробатарей в Москве состоит из двух гигафабрик

В Москве заработал крупнейший в России кластер по выпуску электробатарей. Он состоит из двух гигафабрик, которые будут производить аккумуляторы для разных видов транспорта и техники.

На одной из площадок наладят выпуск батарей для беспилотников, велосипедов и бытовой электроники. Вторая гигафабрика будет производить тяговые аккумуляторы для электромобилей, электробусов и судов.

Кластер открылся в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Производство тяговых батарей уже запустили. Его мощности позволят выпускать до 50 тысяч аккумуляторов в год. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.