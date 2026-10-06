Цены на билеты на последний матч Овечкина в НХЛ превысили 6 тысяч долларов

Цены на билеты на последний матч хоккеиста Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) превысили 6 тысяч долларов. Начинаются они почти с 1 тысячи. Стоимость зависит от расположения относительно хоккейной площадки.

Накануне капитан "Вашингтона" объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ. Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, 9 раз – лучшим снайпером. На его счету всего 929 голов. В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли – единственный в истории клуба.

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