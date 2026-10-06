Некоторые москвичи начали хранить шины в корзинах для кондиционеров

Некоторые москвичи начали использовать корзины для кондиционеров как место для хранения вещей. В соцсетях появились фотографии, где на таких конструкциях хранят автомобильные шины.

Юристы предупреждают, что корзины предназначены только для размещения кондиционеров и являются частью проекта дома. За их использование не по назначению собственнику может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей.

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