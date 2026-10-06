Собянин: 70 столичных пожарных и спасателей удостоены почетных званий Москвы

В Москве наградили пожарных и спасателей. Почетных званий города удостоились 70 человек, сообщил Сергей Собянин.

На счету каждого из них – сотни спасенных жизней и тысячи ликвидированных происшествий. Звание "Почетный пожарный города Москвы" присваивают за высокий профессионализм при тушении пожаров, а "Почетный спасатель города Москвы" – за мастерство в ликвидации последствий аварий.

Сергей Собянин поблагодарил специалистов за работу и отметил, что безопасность в мегаполисе – важнейший приоритет. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.