Аэропорт Внуково принял 49 рейсов и отправил 62 после снятия ограничений

В аэропорту Внуково после снятия ограничений приняли уже 49 рейсов и отправили 62. Во второй половине дня ожидается значительное снижение числа задержек, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В общей сложности 6 октября в столичных аэропортах отменили или задержали около 250 рейсов. При задержке более чем на 2 часа пассажирам должны предоставить прохладительные напитки, при более длительной задержке горячее питание.

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