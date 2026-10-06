06 октября, 13:30Транспорт
Аэропорт Внуково принял 49 рейсов и отправил 62 после снятия ограничений
В аэропорту Внуково после снятия ограничений приняли уже 49 рейсов и отправили 62. Во второй половине дня ожидается значительное снижение числа задержек, сообщили в пресс-службе аэропорта.
В общей сложности 6 октября в столичных аэропортах отменили или задержали около 250 рейсов. При задержке более чем на 2 часа пассажирам должны предоставить прохладительные напитки, при более длительной задержке горячее питание.
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