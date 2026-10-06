Трамвайная линия протяженностью 1,5 км появится в Останкине

Новая трамвайная линия появится на улице Академика Королева, ее протяженность составит 1,5 километра. От существующей линии построят два ответвления к новому участку. Маршрут соединит трамвайную сеть с МЦД Останкино, где оборудуют разворотное кольцо и здание конечной станции.

Новая линия позволит жителям Останкина удобнее добираться до МЦД и других частей московской агломерации. Проект также предусматривает движение беспилотных трамваев.

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