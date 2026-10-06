Российский теннисист Даниил Медведев попал мячом в голову болельщику, который сидел на трибуне. Это произошло в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине на встрече с легендарным теннисистом Новаком Джоковичем.

Медведеву присудили техническое поражение и лишили 200 рейтинговых очков и стольких же тысяч долларов призовых. Сам теннисист назвал произошедшее несчастным случаем и рассказал, что пытался связаться с пострадавшим, чтобы извиниться.

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