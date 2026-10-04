Овечкин помог "Вашингтону" победить "Каролину" со счетом 5:2

Хоккеист Александр Овечкин начал новый сезон НХЛ с результативного действия. В стартовом матче "Вашингтон" обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли "Каролину" со счетом 5:2, а российский форвард поучаствовал в голевой атаке при первом взятии ворот.

Овечкин остается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 1 006 голов. Чтобы побить абсолютный рекорд канадца Уэйна Гретцки, российскому хоккеисту осталось забросить 11 шайб.

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