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02 октября, 23:00

Спорт

Манчестер Сити признан виновным в финансовых нарушениях

Манчестер Сити признан виновным в финансовых нарушениях

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Манчестер Сити признали виновным в финансовых нарушениях на 900 миллионв фунтов. Независимая комиссия пришла к выводу, что клуб на протяжении 9 сезонов нарушал финансовые правила Английской премьер-лиги. При этом речь идет о периоде, когда команда завоевывала титулы.

По словам спортивного обозревателя Николая Яременко, окончательное наказание будет зависеть от внутреннего решения АПЛ. В английском футболе санкции определяют руководители клубов на общем собрании, поэтому заранее неизвестно, сколько очков могут снять с Манчестер Сити или в какой дивизион его могут отправить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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