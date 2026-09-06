Собянин: завершена реконструкция фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток"

В Москве ко Дню города завершили комплексную реконструкцию фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Максе.

Как уточнил мэр, по вечерам у фонтана будут проходить светодинамические представления. Под музыку одни струи воды будут подниматься до 35 метров, другие – вырисовывать невероятные формы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.