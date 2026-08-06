Путин провел телефонный разговор с командиром псковской дивизии ВДВ

Владимир Путин созвонился с псковскими десантниками. Командир 76-й дивизии ВДВ Абдулазиз Шихабидов доложил об обстановке на добропольском направлении в Донбассе, где сейчас это соединение действует в составе группировки "Центр".

Президент поинтересовался, насколько достижимы поставленные перед ними боевые задачи. На что полковник Шихабидов ответил, что сроки реальные. Путин полагает, что десантники наступают в хорошем темпе.

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