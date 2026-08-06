В Москве открыли Ситуационный центр столичного Градостроительного комплекса. На площади почти 7 тысяч квадратных метров разместились службы мониторинга строительных объектов и управление чрезвычайными ситуациями на стройплощадках.

Специалисты центра будут круглосуточно следить за стройками в городе. Данные одновременно передают сразу 12 информационных систем, видеокамеры и тысячи датчиков.

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