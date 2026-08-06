В России предложили ограничить число мест для олимпиадников в вузах. С такой инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По его мнению, на некоторых самых востребованных направлениях вуз не может принять абитуриентов, которые набрали 300 и 400 баллов на ЕГЭ. Чтобы изменить ситуацию, необходимо ввести квоту для олимпиадников – не более 10–15% от общего приема на бюджет.

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