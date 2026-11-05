Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 ноября

На Осеннем бульваре в Москве произошло возгорание квартиры и балкона на 13-м этаже, сообщили в МЧС. До прибытия пожарных здание покинули более 20 человек. В результате никто не пострадал. Позже пожар ликвидировали.

В столице первый выпавший снег растаял из-за дождей. На следующей неделе в город вернется теплая погода. Температура воздуха составит до плюс 7 градусов, пообещали синоптики. В субботу, 7 ноября, в Москве температура воздуха днем составит около 0 градусов.

При этом в городе повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сейчас температура достигает приблизительно 84 градусов. Он напомнил, что корректировку режима проводят в соответствии с температурой воздуха на улице. Изменения вносят под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.

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