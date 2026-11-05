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05 ноября, 13:45

Общество

Врач рассказала о возможностях лечения рака желудка в Китае

Врач рассказала о возможностях лечения рака желудка в Китае

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В Китае доступна CAR-T-терапия, которая может увеличить время до прогрессирования распространенного рака желудка, если несколько предыдущих линий лечения не дали результата. Об этом рассказала врач-онколог, старший научный сотрудник Дицентра Елена Сатирова.

По ее словам, Китай активно инвестирует в развитие онкологии, а некоторые передовые методы лечения там уже доступны не только в рамках клинических исследований, но и в крупных медицинских центрах на платной основе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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