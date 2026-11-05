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05 ноября, 13:30

Общество

Новый препарат для лечения более 10 видов рака выйдет на московский рынок в 2027 году

Новый препарат для лечения более 10 видов рака выйдет на московский рынок в 2027 году

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Новый препарат для лечения более 10 видов рака выйдет на московский рынок в 2027 году. Зарегистрировать его готовится столичный завод. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего в фармацевтической отрасли города сейчас работают более 100 предприятий, которые успешно наращивают производство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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