05 ноября, 13:30Общество
Новый препарат для лечения более 10 видов рака выйдет на московский рынок в 2027 году
Новый препарат для лечения более 10 видов рака выйдет на московский рынок в 2027 году. Зарегистрировать его готовится столичный завод. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего в фармацевтической отрасли города сейчас работают более 100 предприятий, которые успешно наращивают производство.
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