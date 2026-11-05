Прокуратура настаивает на ужесточении обвинительного приговора блогеру Лерчек

Прокуратура настаивает на ужесточении обвинительного приговора Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которая осуждена на условный срок.

Вместо пяти лет условно, назначенных первой инстанций, просят шесть, сообщают СМИ. Защита блогера подала апелляцию, чтобы вообще отменить или хотя бы смягчить приговор. Состояние Лерчек, по словам адвокатов, ухудшается. Ей необходимо лечение за рубежом.

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