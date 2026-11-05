Эксперты назвали претендентов на звание "Слово года – 2026"

Эксперты портала "Грамота.ру" назвали претендентов на звание "Слово года – 2026". В шорт-лист премии вошли три группы финалистов: слова, связанные с технологиями, эмоциями и новыми типажами людей. Половину списка составила лексика, связанная с нейросетями.

Среди претендентов оказались слова "дофаминовый", "нишевый", "прайм-эра", "вайбкодинг", "генерить", "дата-центр", "ИИ-агент" и "иишка".

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