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05 ноября, 11:45

Общество

Эксперты назвали претендентов на звание "Слово года – 2026"

Эксперты назвали претендентов на звание "Слово года – 2026"

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Эксперты портала "Грамота.ру" назвали претендентов на звание "Слово года – 2026". В шорт-лист премии вошли три группы финалистов: слова, связанные с технологиями, эмоциями и новыми типажами людей. Половину списка составила лексика, связанная с нейросетями.

Среди претендентов оказались слова "дофаминовый", "нишевый", "прайм-эра", "вайбкодинг", "генерить", "дата-центр", "ИИ-агент" и "иишка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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