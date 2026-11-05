Собянин поздравил столичных школьников с победой на конкурсе "Большая перемена"

Московские школьники стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена". Сергей Собянин поздравил ребят с достижением в мессенджере MAX.

Лауреатами стали 154 ученика 8–10-х классов, еще четверо получили дипломы призеров. Финальный этап конкурса проходил с 27 октября по 4 ноября во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае.

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