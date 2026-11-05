Западные зумеры заинтересовались советской эпохой

Западные зумеры увлеклись советской эпохой. Молодые люди романтизируют архитектуру СССР, достижения страны в космосе, агитационные плакаты и даже типовые панельные дома. Среди популярных атрибутов также оказались русская баня и борщ.

Политологи связывают интерес с аполитичностью молодого поколения. По их мнению, зумеров мало интересует реальное устройство Советского Союза, зато визуальные образы той эпохи вызывают у них интерес.

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