Обороты по банковским счетам начнут учитывать при назначении пособия на детей в России

С 1 апреля 2027 года в РФ при назначении единого пособия на детей будут учитывать обороты по банковским счетам семьи. Лимит поступлений установят на уровне 200% годового дохода семьи.

Если общая сумма зачислений не превысит этот порог, выплату назначат. Подобные правила уже действуют в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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