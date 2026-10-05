Овечкин завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона

Капитан и нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после сезона-2026/27. Он пояснил, что принял это решение еще летом вместе с семьей, а объявить о нем решил перед первым домашним матчем.

Спортивный обозреватель Николай Яременко напомнил, что хоккеист после завершения карьеры за рубежом обещал поиграть в столичном "Динамо", воспитанником которого является.

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