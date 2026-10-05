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05 октября, 16:30

Общество

В России предложили сделать майские праздники непрерывными

В России предложили сделать майские праздники непрерывными

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Сделать майские праздники непрерывными предложили в Общественной палате России.

Есть мнение, что граждане все равно пытаются сделать выходные дни сплошными за счет отгулов и отпусков за свой счет. Также в эти дни бывают прогулы в школе. У россиян обычно не получается спланировать эффективный отдых с учетом разрывов и выходов на работу.

Объединить выходные в мае предлагается за счет некоторых зимних и других праздничных дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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