Победитель номинации "Учитель года Москвы – 2025" рассказал об использовании ИИ в школах

ИИ должен оставаться вспомогательным инструментом в работе учителя. На долю нейросети может приходиться около 30% работы, а остальные 70% – собственные знания и креативность педагога. Об этом рассказал победитель номинации "Учитель года Москвы – 2025", учитель истории и обществознания школы № 584 Александр Оджо.

По его словам, нейросети помогают сократить время на подготовку занятий, создавать разные варианты тестов и контрольных работ и быстрее обрабатывать большие объемы информации. При этом школьники могут реже выполнять домашние задания самостоятельно. Поэтому, считает педагог, подход к домашней работе нужно пересматривать.

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