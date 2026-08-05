Поток мигрантов в испанской Сеуте вырос на 164% в 2026 году

В испанской Сеуте нарастает миграционный кризис. По данным властей, с начала 2026 года поток нелегалов вырос на 164% по сравнению с 2025 годом, а в конце июля случился штурм. В город приплыли сразу 72 тысячи нелегалов. Хотя 70 тысяч удалось быстро вернуть, остальные фактически живут на пляже.

Волонтеры организовали раздачу пакетов с едой и всем необходимым. Уже поступают сообщения, что мигрантов из африканских территории перевозят во временные центры размещения в европейской части страны, в Андалусию.

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