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05 августа, 18:30

Политика

Поток мигрантов в испанской Сеуте вырос на 164% в 2026 году

Поток мигрантов в испанской Сеуте вырос на 164% в 2026 году

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В испанской Сеуте нарастает миграционный кризис. По данным властей, с начала 2026 года поток нелегалов вырос на 164% по сравнению с 2025 годом, а в конце июля случился штурм. В город приплыли сразу 72 тысячи нелегалов. Хотя 70 тысяч удалось быстро вернуть, остальные фактически живут на пляже.

Волонтеры организовали раздачу пакетов с едой и всем необходимым. Уже поступают сообщения, что мигрантов из африканских территории перевозят во временные центры размещения в европейской части страны, в Андалусию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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