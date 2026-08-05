05 августа, 15:30Мэр Москвы
Собянин: до конца года МЭШ планируется внедрить в 11 регионах России
Систему "Московской электронной школы" до конца 2026 года внедрят в 11 регионах России. Об этом заявил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".
По его словам, электронные библиотеки – это помощь учителям в выстраивании уроков, электронный дневник и журнал.
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