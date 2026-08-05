Эксперт оценил решение о создании единой системы управления тылом ВС России

Объединение всех служб тыла "в одних руках" под руководством Валерия Солодчука позволит повысить эффективность снабжения Вооруженных сил России. Такое мнение высказал военный эксперт, член экспертного совета организации "Офицеры России", капитан первого ранга Василий Дандыкин.

По его словам, создание единой системы управления поможет устранить существующие недостатки, улучшить организацию работы и приблизить завершение СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.