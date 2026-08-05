Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 15:15

Политика

Эксперт оценил решение о создании единой системы управления тылом ВС России

Эксперт оценил решение о создании единой системы управления тылом ВС России

Путин назначил Лямина командующим войсками беспилотных систем

Путин объявил о новых кадровых назначениях в ВС РФ

Путин заявил, что войска беспилотных систем создадут в России

Собянин: Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи объектов

Путин встретился с руководством Минобороны в Кремле

ВС России поразили центры снабжения и производства дронов в Киеве

США усилили разведывательную деятельность на Кубе

Трамп похвастался в соцсетях победой в гольф-турнире

В Госдуме предложили предупреждать водителей об эвакуации авто через "Госуслуги"

Объединение всех служб тыла "в одних руках" под руководством Валерия Солодчука позволит повысить эффективность снабжения Вооруженных сил России. Такое мнение высказал военный эксперт, член экспертного совета организации "Офицеры России", капитан первого ранга Василий Дандыкин.

По его словам, создание единой системы управления поможет устранить существующие недостатки, улучшить организацию работы и приблизить завершение СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАлина Гилева

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика