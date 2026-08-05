Собянин: новые технологии помогли снизить количество преступлений в Москве

Новые технологии помогли снизить количество преступлений в Москве. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

По словам градоначальника, за последние 10 лет количество угонов в Москве снизилось на 97%, а число грабежей и квартирных краж уменьшилось в десятки раз.

Собянин также рассказал о системе видеонаблюдения, которую Москва внедряет совместно с другими регионами. Она уже работает в 60 субъектах России и за последний год помогла задержать более 30 тысяч человек, находившихся в федеральном розыске. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.