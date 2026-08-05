Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 07:45

Город

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 5 августа

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 5 августа

В Москве увеличился спрос на аренду квартир

Москвичи заявили о сложностях с возвратом техники в магазине электроники

Расписание пригородных поездов изменили на Ярославском направлении МЖД

График движения поездов на МЦД-3 изменится 8 и 9 августа

"Утро": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 5 августа

Жители Отрадного пожаловались на соседей, выбрасывающих вещи из окон

Сеть АЗС "Газпром нефть" сняла ограничения на продажу топлива в Москве

"Москвариум" на ВДНХ празднует 11-летие

"Улицы московские": Краснопресненская набережная

Москвичам рассказали о мероприятиях, которые пройдут в столице 5 августа. В парке "Зарядье" состоится лекция "Слаймоведение". Участникам расскажут о химии на примере слайма.

В "Лужниках" состоится экскурсия по стадиону. Посетители смогут погрузиться в футбольную атмосферу, узнать о работе игроков, тренеров и спортивных журналистов, а также побывать в местах, которые обычно закрыты для болельщиков во время матчей.

Кроме того, в Российской государственной библиотеке пройдет экскурсия "Путешествие по ночной библиотеке – 2". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика