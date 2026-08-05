Москвичам рассказали, чем заняться в столице 5 августа

Москвичам рассказали о мероприятиях, которые пройдут в столице 5 августа. В парке "Зарядье" состоится лекция "Слаймоведение". Участникам расскажут о химии на примере слайма.

В "Лужниках" состоится экскурсия по стадиону. Посетители смогут погрузиться в футбольную атмосферу, узнать о работе игроков, тренеров и спортивных журналистов, а также побывать в местах, которые обычно закрыты для болельщиков во время матчей.

Кроме того, в Российской государственной библиотеке пройдет экскурсия "Путешествие по ночной библиотеке – 2". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.