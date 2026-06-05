Сергей Собянин пообщался со студентами колледжей на ПМЭФ

Сергей Собянин встретился со студентами столичных колледжей у московского стенда на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Студенты угощают гостей авторскими напитками, рассказывают об особенностях своих специальностей и уникальных возможностях колледжей. Мэру, в частности, предложили

авторский чай "Вдохновение мастера".

Также студенты поделились с Собяниным планами на будущее. Мэр отметил, что у работодателей уже сейчас очень высокий спрос на их мастерство. Он пожелал ребятам удачи и выразил уверенность, что в ближайшее время они смогут применить полученные навыки и построить успешную карьеру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.