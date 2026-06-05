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05 июня, 07:45

Политика

В Госдуме предложили штрафовать работодателей за завышенную зарплату в вакансиях

В Госдуме предложили штрафовать работодателей за завышенную зарплату в вакансиях

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В Госдуме предложили штрафовать работодателей за завышенную зарплату в вакансиях. Из-за такой приманки люди часто соглашаются на худшие условия или остаются ни с чем.

Сумму штрафа хотят рассчитывать по разнице в цифрах. Если реальный заработок ниже обещанного на 20%, то наниматель заплатит до 100 тысяч рублей. За расхождение в половину суммы и больше нужно будет отдать до полумиллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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