В Госдуме предложили штрафовать работодателей за завышенную зарплату в вакансиях. Из-за такой приманки люди часто соглашаются на худшие условия или остаются ни с чем.

Сумму штрафа хотят рассчитывать по разнице в цифрах. Если реальный заработок ниже обещанного на 20%, то наниматель заплатит до 100 тысяч рублей. За расхождение в половину суммы и больше нужно будет отдать до полумиллиона рублей.

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