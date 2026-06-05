Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент приехать в Москву, если желает поговорить с Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал письмо Зеленского Путину, в котором тот предлагает встретиться в третьей стране и прекратить огонь на время переговоров. Песков уточнил, что текст был опубликован в момент рабочего визита президента и Путин не имел возможности с ним ознакомиться.

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