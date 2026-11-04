Легкий снегопад в Москве продолжится до выходных

Легкий снегопад в столице продолжится до выходных. Как пояснили синоптики, земля еще сохраняет накопленное тепло, поэтому устойчивый снежный покров не сформируется, а сильных морозов пока не предвидится.

До конца недели днем температура будет держаться чуть выше нуля, по ночам возможен небольшой минус. Из-за перепадов температур на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим в Московском регионе действует повышенный уровень погодной опасности.

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