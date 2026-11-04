Национальный центр "Россия" за 2 года работы принял более 1,5 млн посетителей

Национальный центр "Россия", расположенный на Краснопресненской набережной, за два года работы принял более полутора миллионов посетителей. Экспозиция знакомит гостей со всеми 89 регионами страны: здесь представлены интерактивные зоны, гастрономические площадки, лекции и мастер-классы.

Промышленные достижения соседствуют с искусством. Например, посетителям предлагают примерить образ скульптуры, созданной из мрамора Коелгинского карьера в Челябинской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

