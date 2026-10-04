Похороны Анатолия Кашпировского могут пройти 8 октября на Троекуровском кладбище

Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского могут пройти 8 октября на Троекуровском кладбище. Об этом заявил его племянник.

При этом ранее в окружении Кашпировского сообщали, что церемония пройдет в закрытом формате, а родственники не намерены сообщать место и время захоронения даже друзьям и коллегам.

Анатолий Кашпировский умер в больнице в возрасте 87 лет. Ранее у психотерапевта диагностировали рак четвертой стадии.

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