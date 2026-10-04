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04 октября, 16:15

Общество

Живого червя обнаружили в устрице в столичном ресторане

Живого червя обнаружили в устрице в столичном ресторане

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Живого червя обнаружили в блюде посетительницы одного из столичных ресторанов морской кухни. Гости заказали свежие устрицы, и из раковины одной из них выполз червь. Женщины заметили его после того, как уже съели часть морепродуктов, сняли происходящее на видео и позвали официантов.

По словам экспертов, вместе с устрицами могут находиться как безвредные морские черви, которые прогрызают раковины, так и опасные виды паразитов и бактерий. Устрицы при этом едят сырыми, поэтому перед употреблением они не проходят тепловую обработку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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