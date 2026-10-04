Перечень олимпиад для поступления в вузы России сократили с 83 до 60

Перечень олимпиад, которые дают льготы при поступлении в вузы, сократили с 83 до 60. Изменения связаны с большим количеством олимпиадников и льготников среди абитуриентов. Оставшиеся соревнования разделили на три уровня в зависимости от масштаба и географии участников.

Победа в олимпиаде из перечня Минобрнауки не всегда будет означать поступление без экзаменов. В одном вузе она может дать право на зачисление без вступительных испытаний, в другом 100 баллов по профильному предмету. Правила приема каждый университет устанавливает самостоятельно.

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