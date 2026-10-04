Новый пешеходный маршрут появился вдоль Мнёвниковской поймы. Прогулочная тропа проложена по специальному настилу, а у воды обустроили семь зон отдыха с лавочками и смотровыми площадками.

По словам урбаниста Дмитрия Кудинова, подвесные прогулочные тропы помогают сделать природный рельеф Мнёвниковской поймы доступным для жителей. Новый маршрут улучшает связь между районами и делает городскую среду более доступной.

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