Асфальт заменили на семи участках ТТК

Асфальт заменили на семи участках Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, обновили 300 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на Тульской эстакаде, Кутузовском проспекте, в районе шоссе Энтузиастов и Нижегородской улицы, а также от Андреевского моста до улицы Вавилова и от Нижегородской улицы до Остаповского проезда.

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