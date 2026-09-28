"Улицы московские": улица Варварка

Варварка – это улица, способная казнить и миловать, быть устрашающей и прекрасной, скрывать и возвращать, совершать подвиги и злодейства. Что бы Варварка ни делала, она делала это только по собственной воле. Чужие желания для нее ничего не значат.

Как исчезли и вернулись обратно на улицу старинные палаты Английского двора? Почему сюда можно пойти на "часик", а пропасть на полгода? Зачем режиссеру Аркадию Райкину велели продолжить концерт еще на 1,5 часа? За что местные любили "Автобус дяди Васи"?

Об этом – в программе "Улицы московские".