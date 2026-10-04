Москвичи начали получать штрафы до 17 тысяч рублей за парковку каршеринга

Москвичи начали получать штрафы до 17 тысяч рублей за сутки после завершения аренды каршеринговых машин. Пользователи утверждают, что оставляли автомобили в разрешенных зонах, однако компании спустя несколько дней или недель списывали крупные суммы. В некоторых случаях уведомления о нарушении не приходили.

Правила завершения аренды у сервисов могут отличаться. Одной разрешенной зоны в приложении недостаточно, необходимо учитывать правила парковки в конкретном месте и условия договора. Если возник спор, юристы советуют изучить договор, зафиксировать место парковки и направить оператору претензию.

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