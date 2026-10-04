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04 октября, 23:15

Транспорт

Москвичи начали получать штрафы до 17 тысяч рублей за парковку каршеринга

Москвичи начали получать штрафы до 17 тысяч рублей за парковку каршеринга

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Москвичи начали получать штрафы до 17 тысяч рублей за сутки после завершения аренды каршеринговых машин. Пользователи утверждают, что оставляли автомобили в разрешенных зонах, однако компании спустя несколько дней или недель списывали крупные суммы. В некоторых случаях уведомления о нарушении не приходили.

Правила завершения аренды у сервисов могут отличаться. Одной разрешенной зоны в приложении недостаточно, необходимо учитывать правила парковки в конкретном месте и условия договора. Если возник спор, юристы советуют изучить договор, зафиксировать место парковки и направить оператору претензию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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