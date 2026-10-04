04 октября, 23:15Транспорт
Москвичи начали получать штрафы до 17 тысяч рублей за парковку каршеринга
Москвичи начали получать штрафы до 17 тысяч рублей за сутки после завершения аренды каршеринговых машин. Пользователи утверждают, что оставляли автомобили в разрешенных зонах, однако компании спустя несколько дней или недель списывали крупные суммы. В некоторых случаях уведомления о нарушении не приходили.
Правила завершения аренды у сервисов могут отличаться. Одной разрешенной зоны в приложении недостаточно, необходимо учитывать правила парковки в конкретном месте и условия договора. Если возник спор, юристы советуют изучить договор, зафиксировать место парковки и направить оператору претензию.
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