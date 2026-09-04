В РСТ опровергли информацию о застрявших в Танзании россиянах

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) опровергли информацию о застрявших в Танзании россиянах. Между тем после оценки всех рисков авиакомпания Air Tanzania решила возобновить полеты в Москву с 7 сентября. По словам перевозчика, бронирование рейсов вновь доступно.

Пассажиры, которые оплатили перелет во время приостановки рейсов, могут заново оформить билеты. Ранее Air Tanzania объявила о том, что временно приостанавливает авиасообщение со столицей. Тем, кто уже приобрел билеты, предложили вернуть деньги.

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