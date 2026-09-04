Более 200 столичных волонтеров выехали в Екатеринбург для участия в молодежном фестивале

Более 200 столичных волонтеров выехали в Екатеринбург. Они примут участие в Международном фестивале молодежи, который объединит молодых лидеров со всего мира. Отправной точкой стал Казанский вокзал.

В задачи волонтеров войдет помощь в аккредитации, логистике и координации мероприятий. С собой волонтеры взяли в поездку талисман добровольческого сообщества Москвы.

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