04 сентября, 13:15Общество
Прививки от гриппа доступны детям и взрослым в столице
Кампания по вакцинации от гриппа началась в Москве. Прививки могут сделать дети и взрослые. Используют инактивированный российский препарат, поэтому заболеть гриппом после вакцинации невозможно.
Через две недели после прививки формируется стойкий иммунитет, который защищает от осложнений. Осложнения при гриппе могут быть опасными, включая пневмонию и менингит. Вакцинация снижает риск осложнений на 98%.
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