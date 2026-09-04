Прививки от гриппа доступны детям и взрослым в столице

Кампания по вакцинации от гриппа началась в Москве. Прививки могут сделать дети и взрослые. Используют инактивированный российский препарат, поэтому заболеть гриппом после вакцинации невозможно.

Через две недели после прививки формируется стойкий иммунитет, который защищает от осложнений. Осложнения при гриппе могут быть опасными, включая пневмонию и менингит. Вакцинация снижает риск осложнений на 98%.

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