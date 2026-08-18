Единый перечень причин для вступления в брак с 16 лет хотят ввести в России

Единый перечень уважительных причин для заключения брака с 16 лет хотят ввести в России. Сейчас молодые люди могут стать супругами до 18 лет при определенных обстоятельствах, однако решение принимают индивидуально на муниципальном уровне.

В Госдуме считают, что единый список позволит установить одинаковые правила для всей страны. Какие причины могут включить в этот перечень?

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