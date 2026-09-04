Более 140 тыс поездок совершили на беспилотных трамваях в Москве

Пассажиры совершили более 140 тысяч поездок на беспилотных трамваях с момента их запуска в Москве. Год назад они начали курсировать по маршруту от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова.

В столице ходит 4 беспилотных состава, часть из них в тестовом режиме. До конца года запустят еще 11 беспилотных трамваев. К 2030 году такими технологиями оснастят примерно две трети трамваев, а к 2035 году порядка 90%.

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