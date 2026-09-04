В РСТ прокомментировали приостановку полетов в Москву авиакомпании Air Tanzania

Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила полеты в Москву с сегодняшнего дня. По словам руководителя пресс-службы Российского союза туриндустрии Артура Абдюханова, это неоднозначное решение, и в данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями.

Он также отметил, что переживать туристам, которые приобрели путевки в Танзанию, не стоит. Туроператоры оперативно свяжутся со всеми туристами и предложат альтернативные варианты полета.

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